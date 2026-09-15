POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
SPREMILI smo vam veoma interesantan par za danas
21.00 Kaveze - Sorento X-X
Kvota: 4,20
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
Kladionice priznale grešku - kvota je u vrtoglavom padu
14. 09. 2026. u 13:54
POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
14. 09. 2026. u 13:21
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
14. 09. 2026. u 12:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)