Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

О.М.

15. 09. 2026. u 12:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SPREMILI smo vam veoma interesantan par za danas

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

21.00 Kaveze - Sorento X-X

Kvota: 4,20

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI