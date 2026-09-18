Dramatičan derbi zapadnog Londona: Hoće li nepobedivi Brentford u petak srušiti Alonsov raspucani, ali bušni Chelsea?
Fudbalski vikend u engleskoj Premier ligi otvara se uzbudljivim zapadnolondonskim derbijem u petak uveče, u kom Brentford na svom terenu dočekuje ekipu Čelsija
Domaći tim pod vođstvom Kita Endrusa ima priliku da postavi svoj najduži niz bez poraza u elitnom rangu, dok gosti, na čelu sa Šabijem Alonsom, stižu sa izuzetno raspucanim napadom ali i prilično ranjivom odbranom.
Brentford je zabeležio solidan start u novoj prvenstvenoj kampanji i ostaje neporažen nakon uvodna četiri kola, ostvarivši jednu pobedu i tri remija. Ipak, u taboru domaćina postoji doza žaljenja jer su vodili na sva četiri dosadašnja meča, ali nisu uspeli da sačuvaju prednost. Izjednačenje u prošlom kolu protiv Bournmuta pomoglo je Endrusu da izjednači svoj lični rekord po broju uzastopnih utakmica bez poraza na klupi ovog kluba.
Ipak, podela bodova postala je hronična boljka za Pčelice, s obzirom na to da je čak deset od njihovih poslednjih 14 premijerligaških duela završeno nerešenim rezultatom. Tračak nade pred ovaj meč pruža im činjenica da su jedine dve pobede u poslednjih deset premijerligaških okršaja na domaćem terenu ostvarili upravo protiv gradskih rivala iz Londona.
S druge strane, Čelsi ulazi u ovaj meč nakon razočaravajućeg remija kod kuće protiv Hala (2:2), gde su takođe ispustili rano vođstvo. Plavci su, uz Brentford, jedina ekipa koja je postigla prvi gol na svakom meču ove sezone, ali ih je propusna odbrana koštala boljeg učinka, pa trenutno imaju dve pobede, jedan remi i jedan poraz.
Ta defanzivna nestabilnost donela je izuzetno atraktivan fudbal za neutralne posmatrače, pošto je na utakmicama Čelsija u dosadašnjem toku sezone viđeno ukupno 19 golova (10 datih i 9 primljenih), što je najviši prosek u celoj ligi. Svaki njihov susret nudi pregršt uzbuđenja, ali Šabi Alonso mora što pre da pronađe balans u zadnjoj liniji.
Istorijat međusobnih duela pokazuje da Brentford još uvek nema pobedu nad Čelsijem na svom stadionu u Premier ligi, mada je poslednjih četiri susreta na ovom terenu završeno bez pobednika. Gledajući sva takmičenja, Čelsi ne zna za poraz u poslednjih pet prvenstvenih okršaja protiv Brentforda, upisavši dve pobede i tri remija.
Kada je reč o zanimljivim statističkim nizovima, čak osam od poslednjih devet utakmica Brentforda u ligi donelo je najmanje četiri žuta kartona. Takođe, Brentford nikada u istoriji Premier lige nije izgubio meč koji se igrao petkom (pet pobeda i jedan remi). Sa druge strane, osam od poslednjih devet mečeva Čelsija u prvenstvu završeno je sa više od 2.5 gola, a tim sa Stamford Bridgea nije sačuvao mrežu na 20 uzastopnih ligaških gostovanja/utakmica.
U pogledu aktera na terenu, Kevin Šejd je bio ključni igrač domaćih jer su njegovi poslednji golovi direktno donosili remije, uključujući i vodeći gol u ovom istom okršaju prošle sezone koji je završen 2:2. Kod Čelsija briljira Morgan Rodžers, koji je ostvario gol ili asistenciju na svakom od poslednjih pet prvenstvenih mečeva. Domaćinima ponovo nedostaje kapiten Natan Kolins, dok bi u sastav Chelseaja mogao da se vrati Mojze Saisedo.
Iz ugla klađenja i prognoze, opcije da oba tima daju gol (GG) i da na utakmici padne tri ili više pogodaka (3+) deluju kao najizgledniji izbor. Prema stilu igre i formi obe ekipe, sve ukazuje na još jedan otvoren i efikasan okršaj u zapadnom Londonu.
NAŠ TIP: GG&3+
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