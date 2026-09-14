Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

14. 09. 2026. u 08:40

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Ponedeljak

19.00 Bode Glimt - Sandefjord |2+ (1.75)

20.00 Jong PSV - Jong AZ |2+ (1.80)

Kvota: 3.15

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