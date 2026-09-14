Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za ponedeljak

Немања Пејчић

14. 09. 2026. u 08:17

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за понедељак

FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

17.00 Inter Turku - VPS 1 (1.70)

20.00 FKSB - Petrolul 1 (1.43)

21.45 Braga - Estoril 1 (1.45)

Ukupna kvota: 3.52

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