Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

13. 09. 2026. u 08:17

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

17.30 Mančester junajted - Mančester Siti |2+ (2.25)

21.15 Filkir - Kopavogur |2+ (1.82)

Kvota: 4.10

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