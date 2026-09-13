ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Nedelja
17.30 Mančester junajted - Mančester Siti |2+ (2.25)
21.15 Filkir - Kopavogur |2+ (1.82)
Kvota: 4.10
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