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BETBILDER DANA: Ova opklada se sama piše - Jalovi napad Aberdina, "oporavljeni" Seltik" i napadač u golgeterskoj formi

Olja Mrkić

02. 09. 2026. u 07:00

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SELTIK se oporavio od poniženja u Ligi šampiona pobedom od 2:1 nad Falkirkom prošlog vikenda, i očekuje se da će nastaviti svoj savršeni početak u Premijeršipu uzimanjem nova tri boda u sredu uveče.

БЕТБИЛДЕР ДАНА: Ова опклада се сама пише - Јалови напад Абердина, опорављени Селтик и нападач у голгетерској форми

FOTO: Tanjug/Andrew Milligan/PA via AP

Bojsi opet deluju previše snažno za pratioce, ostvarivši 10,6 očekivanih golova (xG) u svoje tri prvenstvene pobede, uz samo 2,0 primljena.

Utešni pogodak Falkirka u subotu bio je autogol Seltika, pa bi ekipa Martina O'Nila, pod uslovom da ne napravi nove sopstvene greške, trebalo da uspe da sačuva mrežu protiv Aberdina.

Donsi su u nedelju pretrpeli poraz od 1:0 od Rendžersa, dok su u poslednjem gostovanju izgubili 2:0 od Dandija. Do sada su zabeležili drugi najmanji broj udaraca u okvir gola u ligi, a njihov nedostatak napadačke pretnje bi trebalo da ide naruku domaćinima.

Kamilo Duran je predvodio napad Seltika u subotu i postigao oba gola u toj pobedi. Pošto nema vesti o oporavku Kaspera Hoga, vredi se kladiti da će Duran uvećati svoj učinak od pet golova na poslednja četiri nastupa.

 

Betbilder dana: 

  • Konačan ishod 1
  • Oba tima daju gol: Ne
  • Igrač postiže gol: Kamilo Duran

Kvota: 3,75

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