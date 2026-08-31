BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Ponedeljak
17.00 Tikveš - Vardar X (3.35)
19.30 Osasuna - Hetafe X (2.85)
Kvota: 9.55
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