Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

31. 08. 2026. u 08:49

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto Nikola Skenderija

Ponedeljak

17.00 Tikveš - Vardar X (3.35)

19.30 Osasuna - Hetafe X (2.85)

Kvota: 9.55

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