ZANIMLJIV DERBI NA "MARADONI": Iskustvo Napolija protiv mladog i neustrašivog Koma

Napoli u nedelju uveče dočekuje Komo u derbiju drugog kola Serije A, a duel na stadionu „Maradona“ spojiće dve ekipe koje su prošle sezone izborile plasman u Ligu šampiona. Domaćin želi da potvrdi pobedu sa starta prvenstva, dok gosti stižu sa velikim ambicijama i impresivnim rezultatima na gostovanjima.

FOTO: Alessandro Garofalo / LaPresse / Profimedia

Napoli je prošle sezone ostao bez odbrane Skudeta, završivši kao drugoplasirani, ali je osvojio Superkup Italije. Posle razočaravajuće evropske kampanje, na klupu je stigao Masimilijano Alegri, koji će sada imati zadatak da vrati Partenopeje na sam vrh italijanskog fudbala, ali i da ih pripremi za Ligu šampiona.

Napolitanci su novu sezonu otvorili pobedom 2:0 protiv Đenove. Meč je dugo bio bez golova, a onda je Kevin De Brujne u drugom poluvremenu doneo prednost gostima i ubrzo asistirao Antoniju Vergari za konačan rezultat. Belgijanac je tako odmah pokazao zašto će biti jedno od najvećih pojačanja ekipe.

Posebno je važno što je Napoli sezonu otvorio pobedom na gostovanju, jer je tokom prošle kampanje upravo igra van „Maradone“ često predstavljala problem. Na svom terenu, međutim, Napolitanci tradicionalno deluju mnogo sigurnije. Čak su deset sezona zaredom slavili u prvom domaćem ligaškom meču, pa će pokušati da nastave taj neverovatan niz.

Komo je, s druge strane, za samo nekoliko godina prešao put od trećeg ranga do Lige šampiona. Prošle sezone je završio na četvrtom mestu, osvojio čak 19 utakmica bez primljenog gola i stigao do polufinala Kupa Italije. Sesk Fabregas je tako napravio ogroman posao, a sada ga čeka najveći izazov – da potvrdi da prošlosezonski uspeh nije bio slučajnost.

Katalonac će uskoro imati priliku da se vrati u Barselonu, ali pre toga njegov tim mora da prođe kroz izuzetno težak raspored. Komo je na startu prvenstva remizirao 1:1 sa Udinezeom, a izjednačenje je doneo Tasos Duvikas, najbolji strelac ekipe iz prošle sezone.

Ipak, gosti imaju razloga za optimizam. Komo je izgubio samo jednom na poslednjih 12 prvenstvenih gostovanja, pa bi Napoli mogao da ima veoma težak posao. Zanimljivo je i da su oba međusobna susreta ovih ekipa prošle sezone završena bez golova.

Napoli će biti bez Alesandra Buenđorna i Luke Marijanučija, dok bi se Paskvale Macoki mogao vratiti u tim. Novo pojačanje Benoa Badijašile mogao bi da počne meč na klupi. Alegri još mora da odluči da li će De Brujne dobiti mesto u startnoj postavi, dok bi napad trebalo da predvode Rasmus Hojlund i Skot Mektomini.

Kod Koma je Duvikas ponovo glavna napadačka opcija, uz podršku sjajnog Nika Paza. Argentinac je od dolaska u Seriju A učestvovao u čak 32 gola – postigao je 18 i namestio još 14. Trevo Čaloba, Luis Milja i Jan Kouto već su debitovali za novi klub, dok se očekuje i nastup Vilija Kambvale. Jedini odsutan je dugoročno povređeni Džejden Adai.

Napoli je favorit zbog domaćeg terena i većeg iskustva, ali Komo je pokazao da ume da bude izuzetno tvrd protivnik. Posle dva remija bez golova prošle sezone, teško je očekivati da će i ovaj susret biti spektakl sa mnogo pogodaka.

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