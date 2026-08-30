REAL IDE PO TREĆU POBEDU ZAREDOM: Murinjo želi da Bernabeu vidi još jedan šampionski marš!

Posle dve pobede na startu sezone, Real Madrid u nedelju dočekuje novog prvoligaša Malagu sa jasnim ciljem, da osvoji svih devet bodova u prva tri kola. Ekipa Žozea Murinja već je pokazala kvalitet u napadu, dok gosti na „Santjago Bernabeu“ stižu posle remija i poraza.

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Povratak Žozea Murinja na klupu Reala za sada protiče baš onako kako su navijači želeli. Madriđani su osvojili maksimalnih šest bodova, a posle nešto teže pobede 2:1 protiv Espanjola usledilo je mnogo ubedljivije izdanje i trijumf 4:1 nad Real Sosijedadom.

U San Sebastijanu je Kilijan Mbape konačno pokazao zbog čega je jedan od glavnih aduta novog Reala. Francuz je postigao het-trik i odmah se istakao kao lider napada, dok je svoj gol dodao i Vinisijus Žunior. Uz već poznati individualni kvalitet, deluje da Murinjo polako pronalazi balans koji će njegovoj ekipi biti potreban u borbi za titulu.

Real poslednji put osvojio La Ligu u sezoni 2023/24, pa je povratak na tron jedan od glavnih ciljeva. Start prvenstva svakako daje razlog za optimizam, a posebno raduje forma na domaćem terenu. Madriđani su u 2026. godini doživeli samo jedan poraz u prvenstvu na „Bernabeuu“, zbog čega Malaga ima ogroman zadatak.

Gosti su se posle osam godina vratili u elitni rang, ali je početak pokazao koliko će teško biti opstati. Malaga je u prvom kolu izgubila od Atletiko Madrida 2:0, a zatim je odigrala 1:1 protiv Deportiva La Korunje. Taj susret imao je posebnu simboliku, jer su oba kluba 2018. godine ispala iz La Lige, a sada su se zajedno vratila u društvo najboljih.

Ekipa Huana Funesa plasman u La Ligu izborila je kroz plej-of Segunde. Završila je četvrta, a zatim eliminisala Almeriju posle 0:0 kod kuće i pobede 2:1 u gostima. Ipak, istorija protiv Reala nikako nije na strani gostiju. Malaga nije savladala Madriđane u poslednjih 11 međusobnih susreta, uz devet poraza i dva remija. Poslednji put sastali su se još u aprilu 2018. godine, kada je Real slavio 2:1.

Murinjo u ovom susretu neće moći da računa na Rodryga, koji se oporavlja od povrede ukrštenih ligamenata, dok se Ferlan Mendi približava povratku. Eder Militao se vratio treninzima posle teške povrede zadnje lože, ali bi njegov povratak trebalo da sačeka reprezentativnu pauzu. Van stroja su i Raul Asensio, Tijago Pitač, Endrik i Orelijen Čuameni.

Najveća opasnost ponovo će biti Mbape, koji će predvoditi napad posle het-trika protiv Sosijedada. Real ima dovoljno opcija i u veznom redu i na krilima da kontroliše utakmicu od početka do kraja.

Malaga u Madrid stiže ozbiljno oslabljena. Adrian Nino i Dijego Muriljo su povređeni, Fernando Kalero ima polomljeno rebro, Musa Dijara problem sa mišićem, dok Aron Očoa mora na operaciju pocepane meniskusa. Takva situacija dodatno komplikuje ionako težak zadatak.

Sve ukazuje na utakmicu u kojoj će Real imati inicijativu i veliki posed lopte. Malaga će pokušati da se brani što dublje i čeka svoju priliku, ali teško je očekivati da će izdržati pritisak domaćina tokom svih 90 minuta. Ako Mbape nastavi tamo gde je stao, Murinjo bi već posle tri kola mogao da ima savršen učinak.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1.55)