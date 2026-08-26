JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

Dok se čeka epilog pregovora formiranih timova Crne Gore i Hrvatske oko sudbine školskog broda „Jadran“ koje komšije sa Trga bana Jelačića svojataju, građani Tivta ne miruju i ne žele da se pomire sa eventualnom odlukom da jedrenjak napusti njihove vode i ode u splitske valove. Oštinsko rukovodstvo Tivta stalo je uz peticiju koje je pokrenulo više nevladinih organizacija na čelu sa „Miholjskim zborom“.