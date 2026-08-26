Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

26. 08. 2026. u 06:43

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ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Možete ga proveriti OVDE, a evo i novih tipova.

Sreda

21.00 Real Madrid - Real Sosijedad 1 (1.30)

21.00 AEK Atina - Levski Sofija 1X&0-3 (1.45)
21.00 Viking - Dinamo Zagreb D 1+ (1.17)

Ukupna kvota: 2.21

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