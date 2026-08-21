POKLON DANA! Sarajevo zbog Dina Merlina prosipa bodove

Ekipa Zorana Zekića ne blista na otvaranju nove sezone. Nakon ranog ispadanja iz Evrope od finskog Inter Turku-a, Sarajevo je u prvom kolu domaćeg šampionata odigralo bledih 0:0 protiv Radnika iz Bijeljine.

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Podsećanja radi, FK Sarajevo ne igra na stadionu "Asim Ferhatović Hase" jer je Fudbalski savez BiH suspendovao Koševo zbog katastrofalnog stanja hibridnog travnjaka.

Teren je pretrpeo ogromna oštećenja tokom tri uzastopna koncerta Dine Merlina održana krajem jula i početkom avgusta. Nakon skidanja teške zaštitne podloge i bine, trava je ostala uništena, spaljena i potpuno neuslovna za bezbednu igru.

Iako su radovi na sanaciji počeli odmah, Komisija za pregled terena utvrdila je da podloga ne ispunjava ni minimalne uslove za mečeve WWin lige. Zbog ove situacije, „Bordo” tim je primoran da svoje domaće utakmice igra na alternativnim lokacijama poput Vrapčića u Mostaru i Bilinog Polja u Zenici, a pitanje je kada će se trava uopšte oporaviti za povratak kući.

Konstantno igranje van svog doma stvara ogroman pritisak, ali strateg Sarajeva pred večerašnji meč otvoreno poziva na ekipni inat kako bi se konačno probio bedem protivnika. Sarajevo ima imperativ pobede i ogroman kvalitet na papiru, ali realizacija i uigranost u ranoj fazi prvenstva predstavljaju ozbiljan problem.

Banjalučki BSK, pod komandom bivšeg fudbalera Sarajeva Bojana Puzigaće, u Zenicu stiže u odličnom raspoloženju. Nakon što su pružili žestok otpor na Grbavici, u prošlom kolu su napravili iznenađenje i uzeli pun plen protiv favorizovanog Veleža.

Gosti dolaze potpuno rasterećeni. Puzigaća odlično poznaje mentalitet Sarajeva, a njegova taktička postavka će se bazirati na čvrstom bloku i brzim tranzicijama preko krila, čekajući nervozu domaćina.

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