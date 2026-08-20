Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

20. 08. 2026. u 10:44

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga: 

Četvrtak

20.00 OFI Krit - CSKA Sofija X (3.35)

21.00 Hajduk Split - Rakov X (3.40)

Ukupna kvota: 11.39

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