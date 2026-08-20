JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
20.00 OFI Krit - CSKA Sofija X (3.35)
21.00 Hajduk Split - Rakov X (3.40)
Ukupna kvota: 11.39
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NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
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