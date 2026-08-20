MEČ KOJI RUŠI TIKETE ILI DONOSI LAKU ZARADU? Svi uplaćuju ovu igru na Salcburg, a kladionice su u panici zbog Šveđana!

Austrijski šampion stiže u Švedsku po vizu za Ligu Evrope!

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Naime, Mjalbija večeras od 18:00 časova na svom "Strandvalenu" dočekuju ekipu Red Bul Salcburga u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u UEFA Ligu Evrope. Dok domaćin traži istorijski uspeh i popravni ispit nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, austrijski gigant pod vođstvom Denija Rola želi da opravda ulogu velikog favorita i već u prva 94 minuta reši pitanje prolaza u grupnu fazu.

Šveđani u ovaj istorijski dvomeč ulaze sa pomešanim emocijama. Nakon što ih je Slovan iz Bratislave prilično rutinski eliminisao iz borbe za elitu (2:1 i 2:0), ekipa je pokazala ozbiljne defanzivne propuste, ali i neverovatan karakter u domaćem prvenstvu. Generalna proba pred večerašnji duel bila je pravi rolerkoster – pobeda nad Siriusom od 4:3 potvrdila je da Mjalbi ima napadački potencijal, ali i da odbrana "duva" na sve strane kada se suprotstavi iole bržim tranzicijama. Za pozitivan rezultat večeras biće im potrebna savršena taktička disciplina.

Sa druge strane, Red Bul Salcburg pod vođstvom nemačkog stručnjaka Denija Rola izgleda izuzetno moćno. Rol još uvek ne zna za poraz od dolaska na klupu Austrijanaca, a ekipa igra prepoznatljiv, agresivan presing sa brzim prenosom lopte. Prva zvezda tima u napadu biće iskusni Haris Tabaković, od koga se očekuje da maksimalno eksploatiše visoke, ali trome štopere švedskog tima. Salcburg ima ogromno evropsko iskustvo i znatno skuplji igrački kadar, što jasno pokazuje i tabela sa kvotama.

Bukmejkeri nemaju nikakvu dilemu i favorizuju goste (kvota na pobedu Salcburga se kreće oko 1.73). Ipak, tradicija Mjalbija na domaćem terenu i njihova poslednja prvenstvena utakmica pozivaju na oprez kada je u pitanju čisti "fiks".

NAŠ TIP: H2 & GG (1.92)