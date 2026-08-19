GOLEADA U NAJAVI: Tadić i družina se ne plaše Bode glimta

FUDBALER NEC Najmegena ugostiće Bode glimt na "Goferstadionu" u prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona (21.00).

ANP / Sipa USA / Profimedia

NEC je prošle sezone iznenadio mnoge i plasirao se u kvalifikacije za Lige šampiona, a u njima pokazuje da taj uspeh nije ostvaren slučajno.

Holandski predstavnik je u prošlom kolu izbacio Olimpijakos posle preokreta u revanšu (2:1), a tokom dvomeča je pokazao da ume da igra na rezultat i napadne kad treba.

Ekipa je odlično pripremljena, odiše iskustvom i disciplinom, pa i ne čudi što se Dušan Tadić fenomenalno uklopio u četu Dika Šrojdera.

Najmegen je za vikend upisao i prvi trijumf u Erediviziji, poker golova bio je više nego dovoljan protiv Viljema drugog (4:1), tako da domaćin u odličnom ritmu dočekuje večerašnji susret.

Što se tiče Bode glimta, njegovi uspesi na međunarodnoj sceni više ne čude nikoga. Pretprošle godine su igrali poluifnale Lige Evrope, dok su prošle dogurali do osmine finala Lige šampiona i ove ciljaju da se bar domognu grupne faze najjačeg UEFA takmičenja.

"Žuta horda" takođe sa ozbiljnim samopouzdanjem dočekuje obračun sa NEC-om, eliminisala je Rojal union u derbiju trećeg kola kvalifikacija za LŠ, a pored toga je nanizala šest pobeda u noršvekom prvenstvu gde je preuzela vodeću poziciju na tabeli.

Gostima je stil fudbala isti kao i uvk, napadački su raspoloženi, igraju na gol više i verujemo da će neće odustati od toga protiv Holanđana.

Upravo zbog te fudbalske filozofije Bodea očekujemo nešto otvoreniju, zanimljivu utakmicu i tipujemo da ćemo videti dosta golova ove večeri na "Goferstadionu".

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