TIKET ZA LJUBITELJE GOLOVA!
TIKET za ljubitelje golova.
Sreda
20.00 Mensfild - Mančester Siti U21 3+ (1.50)
20.00 Fjolnir - KFA 4+ (1.50)
Ukupna kvota: 2.25
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