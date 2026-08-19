Tip fudbal

TIKET ZA LJUBITELJE GOLOVA!

Mr Black

19. 08. 2026. u 10:30

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TIKET za ljubitelje golova.

ТИКЕТ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ГОЛОВА!

Sean Chandler / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

20.00 Mensfild - Mančester Siti U21 3+ (1.50)

20.00 Fjolnir - KFA 4+ (1.50)

Ukupna kvota: 2.25

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