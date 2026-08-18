Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

18. 08. 2026. u 11:11

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

13.35 Šangaj šenhua - Peking guan GG&3+ (1.53)

21.00 Dinamo Zagreb - Viking |1-3&||1-3 (1.90)
21.00 Fenerbahče - Lion GG&|1-2 (2.50)

Ukupna kvota: 7.27

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