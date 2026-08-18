Tip fudbal

TIKET ZA LJUBITELJE GOLOVA!

Mr Black

18. 08. 2026. u 09:48

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TIKET za ljubitelje golova.

ТИКЕТ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ГОЛОВА!

John Smith / Alamy / Profimedia

Utorak

20.00 Vigan - Aston Vila U21 3+ (1.43)

20.45 Mertir - AFC Telford 3+ (1.52)

Ukupna kvota: 2.17

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