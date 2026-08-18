TIKET ZA LJUBITELJE GOLOVA!
TIKET za ljubitelje golova.
Utorak
20.00 Vigan - Aston Vila U21 3+ (1.43)
20.45 Mertir - AFC Telford 3+ (1.52)
Ukupna kvota: 2.17
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