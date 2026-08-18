Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

18. 08. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila zanimljiv dubl iz kvalifikacija za Ligu šampiona

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

21.00 Dinamo Zagreb - Viking GG&|1-2 (2.48)

21.00 Fenerbahče - Lion GG (1.65)

Ukupna kvota: 4.09

Večeras verujemo u golove, Viking je neugodna ekipa i ozbiljno bi mogao namučiti Dinamo, dok su Fener i Lion dva ujednačena tima koja će hteti da steknu prednost pred revanš koji je na programu iduće nedelje.

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