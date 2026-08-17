Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

17. 08. 2026. u 10:58

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SPREMILI smo vam veoma interesantan singl.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су данашњи предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

Alexandre Simoes / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

21.15 Kasa Pija - Benfika 1-2

Kvota: 25.5

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