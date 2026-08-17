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BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

17. 08. 2026. u 10:29

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Domenic Aquilina / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

17.00 Černomorec 1919 - CSKA Sofija || X (3.05)

18.00 Birkirkara - Gzira X (3.00)

Kvota: 9.15

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