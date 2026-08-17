Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

17. 08. 2026. u 09:00

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Michal Dubiel/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

17.30 Zalagerseg - Ferencvaroš GG (1.65)

20.00 IR Rejkjavik - Njardvik GG (1.50)
20.30 Batman Petroluspor - Boluspor GG (1.80)

Ukupna kvota: 4.45

 

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