JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo novog Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
JOŠ jedan pogodak naših tipstera koji su u sjajnoj formi!
Možete ga videti OVDE, a evo i današnjeg tiketa.
Ponedeljak
18.00 Viking 2 - Madla IL UG 3+ (1.20)
21.00 Deportivo - Elče 1X&0-4 (1.42)
Ukupna kvota: 2.04
Ponuda je slaba, ali pronašli smo nekoliko parova za vas i nadamo se produžetku pobedničkog niza.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
17. 08. 2026. u 07:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
17. 08. 2026. u 08:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
RONALDO ŠOKIRAO PLANETU! Portugalac završava karijeru, evo i kada!
Navijači jednog od najboljeg fudbalera u istoriji ostali u neverici.
16. 08. 2026. u 17:35
Komentari (0)