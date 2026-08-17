Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo novog Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

17. 08. 2026. u 08:30

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JOŠ jedan pogodak naših tipstera koji su u sjajnoj formi!

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево новог Тип сигурица тикета са три реалне квоте

Marta Lopez / imago sportfotodienst / Profimedia

Možete ga videti OVDE, a evo i današnjeg tiketa.

Ponedeljak

18.00 Viking 2 - Madla IL UG 3+ (1.20)

18.00 Varhaug - Stabek 2 UG 3+ (1.20)
21.00 Deportivo - Elče 1X&0-4 (1.42)

Ukupna kvota: 2.04

Ponuda je slaba, ali pronašli smo nekoliko parova za vas i nadamo se produžetku pobedničkog niza.

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