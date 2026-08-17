NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Alexandre Simoes / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak 20.00 Novi Pazar - Vojvodina X2&2+ (1.55)



21.15 Kaza pia - Benfika 2 (1.25) 21.00 Deportivo - Elče 1 (2.33)21.15 Kaza pia - Benfika 2 (1.25) Ukupna kvota: 4.51

Vojvodini neće biti lako u Pazaru, ali je kvalitetniji tim i verujemo da će osvojiti bar bod na jugu Srbije.

Deportivo se nakon dugo godina vratio u elitu, atmosfera na "Riazoru" će biti fenomenalna i imaju lepu priliku da pred svojim navijačima trijumfom započnu avanturu u Primeri.

Benfika je kiksnula u prvom kolu, novu grešku sebi ne sme dozvoliti.

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