NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Ponedeljak
20.00 Novi Pazar - Vojvodina X2&2+ (1.55)
21.15 Kaza pia - Benfika 2 (1.25)
Ukupna kvota: 4.51
Vojvodini neće biti lako u Pazaru, ali je kvalitetniji tim i verujemo da će osvojiti bar bod na jugu Srbije.
Deportivo se nakon dugo godina vratio u elitu, atmosfera na "Riazoru" će biti fenomenalna i imaju lepu priliku da pred svojim navijačima trijumfom započnu avanturu u Primeri.
Benfika je kiksnula u prvom kolu, novu grešku sebi ne sme dozvoliti.
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