Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

17. 08. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Alexandre Simoes / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

20.00 Novi Pazar - Vojvodina X2&2+ (1.55)

21.00 Deportivo - Elče 1 (2.33)
21.15 Kaza pia - Benfika 2 (1.25)

Ukupna kvota: 4.51

Vojvodini neće biti lako u Pazaru, ali je kvalitetniji tim i verujemo da će osvojiti bar bod na jugu Srbije.

Deportivo se nakon dugo godina vratio u elitu, atmosfera na "Riazoru" će biti fenomenalna i imaju lepu priliku da pred svojim navijačima trijumfom započnu avanturu u Primeri.

Benfika je kiksnula u prvom kolu, novu grešku sebi ne sme dozvoliti.

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