Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

16. 08. 2026. u 12:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas svo vam izdvojili nekoliko predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Nedelja

16.00 Arsenal - Mančester siti X (3.30)

16.45 Ajaks - Herenven 1&GG (2.40)
21.00 Partizan - Radnički 1923 GG&|1-2 (2.55)

Ukupna kvota: 20.20

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBRAČUN GVARDIOLINIH UČENIKA: Mareska je motivisan da protiv Artete dođe do debitantskog trofeja na klupi Sitija

OBRAČUN GVARDIOLINIH UČENIKA: Mareska je motivisan da protiv Artete dođe do debitantskog trofeja na klupi Sitija