VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili nekoliko predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Nedelja
16.00 Arsenal - Mančester siti X (3.30)
21.00 Partizan - Radnički 1923 GG&|1-2 (2.55)
Ukupna kvota: 20.20
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