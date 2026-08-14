Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

14. 08. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia

Petak

13.35 Vuhan tri tauns - Šangaj port |1+&2+ (1.35)

19.30 LASK - Rid 1&2-5 (1.95)
20.30 Galatasaraj - Korum 1&|1+&2+ (1.52)

Ukupna kvota: 4.00

Fikseve uz golove dajemo na favorite, Galatu i LASK, a pored toga tipujemo tradicionalnu goleadu na meču Vuhana i Šangaj porta.

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