PROGNOZA ČEMPIONŠIPA: Ko će u Premijer ligu, a ko u niži rang?

NOVA sezona Čempionšipa sve je bliža, a engleska druga liga, najjači drugi razred everopskog fudbala, i ovog puta obećava veliku borbu za promociju, plej-of i opstanak. Tip Novosti vam donosi analizu svih klubova, šta ood njih možete da očekujete i da li se isplati kladiti na njih tokom sezone.

Credit: MDI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tri tima koja su prošle sezone ispala iz Premijer lige – Vulverhempton, Vest Hem i Barnli – žele ekspresan povratak u elitu, dok će brojni ambiciozni drugoligaši pokušati da im pokvare planove.

Dodatnu zanimljivost donosi prošireni plej-of, u kojem će ove sezone učestvovati šest ekipa.

Evo prognoze konačnog plasmana:

24. BLEKBERN

Blekbern je poslednjih sezona uspevao da izbegne najgore, ali ga i ovog puta očekuje teška borba. Toni Moubrej se vratio na klupu, ali mnogi konkurenti imaju veće finansijske mogućnosti, dok su i pojedine novajlije u ligi u boljem momentumu. Opstanak ove sezone bio bi veliki uspeh.

23. LINKOLN

Linkoln je zasluženo izborio plasman u Čempionšip zahvaljujući odličnoj organizaciji, disciplini i timskom duhu Majkla Skubale. Međutim, drugi rang je veliki korak napred. Skubala je otišao u Bristol siti, a ekipu sada vode Kris Koen i Tom Šo. Mogu da budu konkurentni, ali bi stvaranje prilika protiv kvalitetnijih timova moglo da bude problem.

22. KPR

Kvins Park Rendžers je poslednjih godina u padu, a finansijska ograničenja i česte promene igračkog kadra dodatno otežavaju situaciju. Prošlu sezonu završili su u veoma lošoj formi. Ukoliko se taj trend nastavi, ovo bi mogla da bude sezona u kojoj će se problemi konačno obrušiti na klub.

21. VOTFORD

Votford poslednjih godina karakterišu nestabilnost i česta smena trenera. Iako u ekipi ima dovoljno kvaliteta za viši plasman, stalne promene u klubu sprečavaju kontinuitet. Na papiru imaju dovoljno za miran opstanak, ali je teško verovati u ozbiljniji iskorak.

20. ČARLTON

Čarlton je pod vođstvom Nejtana Džonsa napravio veliki napredak u poslednje dve i po godine. Ipak, Čempionšip je nemilosrdna liga za klubove sa ograničenijim resursima. Očekuje se borba u donjoj polovini tabele, ali bi Čarlton trebalo da ima dovoljno kvaliteta za opstanak.

19. PORTSMUT

Portsmut se pre nekoliko sezona, a posle 12 godina izbivanja, vratio u drugi razred engleskog fudbala i sada je već uspeo da se ustali u Čempionšipu. Ipak, završio je na 16. i 18. mestu, uz borbu za opstanak tokom većeg dela sezone. Dubina tima verovatno nije dovoljna za ozbiljniji plasman, pa se očekuje nova borba u donjem delu tabele.

18. BOLTON

Bolton se postepeno vraća ka vrhu engleskog fudbala, a plasman u Čempionšip predstavlja nagradu za taj rad. Iako je prošle sezone morao kroz plej-of Lige jedan, neki podaci pokazuju da je bio ubedljivo najbolji tim trećeg ranga. Stil igre trebalo bi da mu pomogne da se prilagodi, pa je realan plasman u donjoj polovini tabele, ali bez ozbiljne borbe za opstanak.

17. STOUK

Stouk je poslednjih sezona često razočaravao, ali su prošle godine viđeni znaci napretka. Povrede i nedostatak dubine sastava usporili su ekipu, a Mark Robins je u završnici sezone počeo da uvodi mlađe igrače. Potencijal postoji, ali je Čempionšip surova liga, pa je sredina tabele najrealnija prognoza.

16. PRESTON

Preston je jedan od klubova koji godinama žive u sredini Čempionšipa. Ipak, ovog leta situacija je nešto drugačija. Potencijalno preuzimanje kluba donelo je veću finansijsku moć, a Preston je oborio klupski rekord i doveo Alfija Devajna za šest miliona funti. Disciplina pod vođstvom Pola Hekenbotoma trebalo bi da obezbedi miran opstanak, a nova finansijska snaga mogla bi da ih učini i iznenađenjem u borbi za plej-of.

15. VEST BROMVIČ

Vest Bromvič je prošle sezone bio veliki statistički autsajder. Završio je tek na 21. mestu, iako je prema pokazateljima očekivanih golova na osnovu učinka bio sedmi. Rajan Mejson je otpušten, Erik Remzi je kratko trajao, a Džejms Morison je povratkom na Mejsonov sistem uspeo da spase klub. Ako nastave tim putem, Vest Bromvič bi mogao znatno više od očekivanog.

14. KARDIF

Povratak u Čempionšip vratio je optimizam u Kardif. Rad Brajana Barija-Marfija sa mladim igračima daje razlog za optimizam. Prosečna starost startne postave prošle sezone bila je samo 22 godine, dok je Kardif imao i izuzetno visok procenat poseda. Opstanak je primarni cilj, ali ova mlada ekipa ima prostora za veliki napredak.

13. SVONSI

Vitor Matoš ulazi u prvu punu sezonu na klupi Svonsija, posle učinka od 14 pobeda, pet remija i 11 poraza prošle sezone. Taj prosek bi na celom šampionatu doneo čak 72 boda i sedmo mesto. Svonsi ostaje privržen atraktivnom fudbalu sa velikim posedom i trebalo bi da bude jedan od timova koji će konkurisati za plej-of.

12. BRISTOL SITI

Majkl Skubala je u Linkolnu napravio odličan posao, a sada će pokušati da isto ponovi u Bristol Sitiju. Ekipa ima dovoljno kvaliteta za duele sa najboljima, ali joj nedostaje konstantnost. Ukoliko uspeju da povežu rezultate, mogu da se umešaju u borbu za plej-of, ali je plasman u gornjoj polovini tabele realniji.

11. DERBI

Derbi ima infrastrukturu, navijačku bazu i finansijsku podršku za borbu pri vrhu. Sa Džonom Justejsom na klupi deluje da je konačno dobio i stabilnost. Borba za plej-of ne bi bila iznenađenje, ali se očekuje da će za dlaku ostati ispod crte.

10. ŠEFILD JUNAJTED

Posle odlične sezone 2024/25, Šefild junajted je prošle sezone napravio niz pogrešnih poteza. Povratak Krisa Vajldera nakon šest poraza Rubena Seljesa doneo je stabilnost, a sada „oštrice“ ponovo deluju kao jedan od kvalitetnijih timova lige. Ipak, letnji prelazni rok nije bio naročito ubedljiv, a Vajlder je ostao i bez dugogodišnjeg pomoćnika Alana Nila. Zbog toga se očekuje borba za gornji deo, ali ne i siguran plasman u plej-of.

9. MILVOL

Milvol je jedan od najnezgodnijih timova u Čempionšipu, posebno na svom terenu. Prošle sezone bio je veoma blizu direktne promocije, završivši treći sa samo bodom manje od Ipsviča. Kostur ekipe je sačuvan, ali letnje promene u timu mogle bi da otežaju ponovni napad na vrh.

8. REKSAM

Neverovatan uspon Reksama nastavljen je i prošle sezone, kada je u prvoj sezoni u Čempionšipu posle 1982. godine završio na sedmom mestu. Fil Parkinson je stvorio izuzetnu atmosferu u ekipi, dok ambiciozni vlasnici omogućavaju dovođenje pojačanja koja prate brz napredak kluba. Plej-of je sasvim realan cilj, a čak ni novi napad na Premijer ligu nije nemoguć.

7. NORIČ

Norič nastavlja proces obnove posle nekoliko nestabilnih sezona. Veliki razlog za optimizam predstavlja učinak Filipa Klemana, jer je Norvič u 2026. godini osvojio 44 boda, više je imao samo Sautempton sa 48. Dobar posao u letnjem prelaznom roku dodatno pojačava uverenje da bi „Kanarinci“ mogli da nastave uspon.

6. SAUTEMPTON

Sautempton je u drugom delu prošle sezone delovao gotovo nezaustavljivo, pošto je Tonda Ekert pretvorio ekipu koja se borila za opstanak u kandidata za promociju. Međutim, sezona je završena skandalom. „Sveci“ su izbačeni iz finala plej-ofa zbog špijuniranja, a u novu sezonu ulaze sa minus četiri boda.

Očekuje ih izuzetno teška sezona, uz veliki pritisak i negativne reakcije navijača širom lige. Dodatni problem mogla bi da bude atmosfera u svlačionici posle načina na koji je završena prethodna sezona.

5. BIRMINGEM

Birmingam nastavlja značajno da ulaže u ekipu i ima sastav sposoban da se bori pri vrhu. Kvalitet postoji na svim pozicijama, ali ostaje pitanje konstantnosti. Kris Dejvis je mnogo naučio tokom druge sezone u trenerskom poslu, a ukoliko ekipa bude efikasnija u oba šesnaesterca, Brigantin bi mogao da napravi iskorak i izbori plej-of.

4. MIDLZBRO

Midlzbro je jedan od najkonstantnijih klubova Čempionšipa, ali je prošle sezone propustio veliku priliku. Posle serije od sedam utakmica bez pobede u martu i aprilu, Boro je ispustio direktnu promociju, a zatim je u polufinalu plej-ofa izgubio od Sautemptona.

Treću priliku za plasman u Premijer ligu propustili su porazom od Hala na Vembliju. Poseban problem biće odlazak Hejdena Heknija i Dejla Fraja, koji su bili važni za ekipu. Novi trener Kim Helberg imaće težak zadatak da nadoknadi njihov odlazak.

3. BARNLI

Barnli je uspeo da izbegne veliki odliv igrača koji obično prati ispadanje iz Premijer lige i trebalo bi od početka da bude u borbi za vrh. Poslednja dva puta kada su ispadali u Čempionšip, Vinsent Kompani i Skot Parker osvajali su više od 100 bodova i obezbeđivali direktnu promociju.

Ovog puta zadatak će biti teži zbog kvaliteta ostalih klubova koji su ispali iz elite, ali Barnli svakako ima sve preduslove za još jedan povratak u Premijer ligu.

2. VEST HEM

Povratak u Čempionšip biće velika promena za Vest Hem, posebno nakon odlaska nekolicine iskusnih premijerligaških igrača. Ipak, finansijska moć i kvalitet tima i dalje su znatno iznad većine konkurenata.

Moguće je da „Čekićari“ sporo započnu sezonu, posebno zbog neizvesnosti oko vlasničke strukture i rekonstrukcije ekipe. Ipak, kako sezona bude odmicala, trebalo bi da podignu nivo igre i obezbede direktan povratak u Premijer ligu.

1. VULVERHEMPTON

Vulverhempton je za ispadanje mogao da se priprema dugo i u ovom trenutku ima ogromnu prednost u odnosu na većinu konkurenata. Klub je zadržao veliki deo igrača sa premijerligaškim kvalitetom, što ga čini glavnim favoritom za prvo mesto.

Vlasnici su priznali da su previše brzo pokušali da podmlade ekipu, pa su ovog leta dovedeni iskusni igrači poput Kirana Tripijea i Raula Himenesa, dok je još u januaru stigao Adam Armstrong. Njihovo iskustvo trebalo bi da se uklopi sa talentovanim jezgrom tima.

Novi trener Sezar Pejšoto imaće priliku da nastavi posao Roba Edvardsa, čiji je rad posebno došao do izražaja u februaru i martu. Vulverhempton je u tom periodu izgubio samo jedan od šest mečeva, uz pobede nad Aston Vilom i Liverpulom i remi sa Arsenalom.

Ukoliko zadrže taj nivo, „Vukovi“ bi trebalo da budu prvi favorit za osvajanje Čempionšipa i ekspresan povratak u Premijer ligu.