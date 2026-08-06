NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
19.45 PAOK - Anderleht |1-3&||1-3 (1.95)
21.00 Partizan - Tobol UG 2-4 (1.52)
Ukupna kvota: 4.65
Danas se opredeljujemo za golove, našli smo nekoliko zanimljivih tipova, verujemo u njih, kvote su dosta solidne i vredi ih probati.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
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