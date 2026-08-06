Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

06. 08. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Četvrtak

19.45 PAOK - Anderleht |1-3&||1-3 (1.95)

20.00 Tun - Vikingur Rejkjavik |1-3&||1+ (1.57)
21.00 Partizan - Tobol UG 2-4 (1.52)

Ukupna kvota: 4.65

Danas se opredeljujemo za golove, našli smo nekoliko zanimljivih tipova, verujemo u njih, kvote su dosta solidne i vredi ih probati.

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SAD STOJI VELIKO "U" Selo imalo toliko srpsko ime da su ga Hrvati promenili '91 - pre rata živeli skoro samo Srbi

SVAKOG četvrtog avgusta u Srbiji i Republici Srpskoj obeležavamo Dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije u avgustu 1995. godine "Oluji". Hrvatska vojno-policijska operacija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije. Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbeglica preko srpskih teritorija u Bosne i Hercegovine krenule ka Srbiji. Prema podacima Dokumentaciono informacionog centra "Veritas", u "Oluji" je sa prostora Republike Srpske Krajine proterano više od 220.000 Srba, a više od 1.900 ih je ubijeno, pri čemu su počinjeni brojni zločini. Bio je to najveći egzodus civila u Evropi posle Drugog svetskog rata.

05. 08. 2026. u 14:30

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