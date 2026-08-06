NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

SVAKOG četvrtog avgusta u Srbiji i Republici Srpskoj obeležavamo Dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije u avgustu 1995. godine "Oluji". Hrvatska vojno-policijska operacija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije. Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbeglica preko srpskih teritorija u Bosne i Hercegovine krenule ka Srbiji. Prema podacima Dokumentaciono informacionog centra "Veritas", u "Oluji" je sa prostora Republike Srpske Krajine proterano više od 220.000 Srba, a više od 1.900 ih je ubijeno, pri čemu su počinjeni brojni zločini. Bio je to najveći egzodus civila u Evropi posle Drugog svetskog rata.