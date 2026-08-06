SRPSKI DERBI U LIGI EVROPE: Naši reprezentativci predvode svoje timove u pohodu na grupnu fazu

PAOK i Anderleht večeras na "Tumbi" (19.45) započinju obračun trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Grčki predstavnik dočekuje belgijskog velikana u Solunu sa željom da iskoristi prednost domaćeg terena, dok gosti će učiniti sve kako bi ostvarili pozitivan rezultat pred revanš u Belgiji.

Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

PAOK je novu evropsku sezonu otvorio na impresivan način. Ekipa koju od ovog leta predvodi Alesio Lisci bez većih problema eliminisala je Dinamo Kijev ukupnim rezultatom 5:2 i pokazala da poseduje kvalitet za ozbiljan iskorak u Evropi. Posebno se istakao Janis Konstantelijas, koji je sa tri pogotka u dvomeču bio jedan od ključnih igrača grčkog sastava.

Klub iz Soluna prošle sezone završio je kao trećeplasirani u grčkom prvenstvu, što je bilo ispod njegovih očekivanja i ove godine je napravio tim koji je spreman za iskorak i borbu za titulu.

PAOK-u samopouzdanje daje i domaći teren, tokom čitave prošle ligaške sezone ostao neporažen pred svojim navijačima, ostvarivši čak 12 pobeda na 16 utakmica i večeras će pokušati da upiše trijumf kojim bi nametnuo ritam u ovom dvomeču.

Cilj je jasan, ponovo izboriti mesto u ligaškoj fazi Lige Evrope, gde je prošle godine dogurao do šesnaestine finala u kojoj je bolja bila Selta.

Sa druge strane, Anderleht pokušava da vrati staru evropsku slavu. Najtrofejniji belgijski klub u UEFA takmičenjima već godinama ne uspeva da se umeša u borbu za najveće uspehe, a prošle sezone ostao je bez plasmana u Evropu kroz kvalifikacije za Ligu konferencije.

Ovog leta na klupu je stigao Vitor Bruno, koji je već uspešno položio prvi ispit eliminisavši Hamarbi posle velikog preokreta.

Belgijanci su u revanšu pokazali karakter, pošto su uspeli da nadoknade zaostatak i ukupnim rezultatom 4:2 prođu dalje.

Važnu ulogu imao je mladi srpski napadač Mihajlo Cvetković, koji je golom sa klupe pokrenuo ekipu u odlučujućim trenucima i još jednom potvrdio veliki potencijal.

Što se tiče izostanaka, PAOK će u prvom meču verovatno biti oslabljen mogućim neigranjem Tahe Alija i Šole Šoretajra zbog povreda, pa bi iskusni Taison mogao da zauzme mesto na levom krilu.

Najveća opasnost po odbranu Anderlehta ipak dolazi od kapitena Andrije Živkovića, koji iza sebe ima bogato evropsko iskustvo i čak 23 gola u UEFA takmičenjima.

Ni belgijski tim nije bez problema. Novi trener još uigrava nekoliko letnjih pojačanja, dok će morati da pronađe adekvatnu zamenu za Torgana Azara, koji je napustio klub posle odlične prošle sezone.

Dobra vest za goste je povratak kanadskog veziste Nejtana Salibe nakon suspenzije, dok su Kilijan Sardela i Mario Stroejkens pod znakom pitanja zbog lakših povreda.

Ovaj meč se može okarakterisati i kao mali srpski derbi, jer jednu ekipu predvodi naš Andrija Živković, dok kod drugih gol pretnju predstavlja pomenuti Cvetković i želimo im da zablistaju na večerašnjem susretu.

Očekuje se veoma zanimljiv duel dve ekipe koje imaju velike ambicije u Evropi. PAOK će pokušati da iskoristi fantastičnu atmosferu na stadionu Toumba i stekne prednost pred revanš u Briselu, dok će Anderleht nastojati da ostane neporažen i odluku o plasmanu ostavi za svojih 90 minuta.

NAŠ TIP: 1X&2-5 (kvota 1.55)

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