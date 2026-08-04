NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Utorak
18.00 Mjalbi - Slovan Bratislava |1-3&||1-3 (1.95)
20.00 Rojal union - Bode glimt |1+&2+ (1.40)
Ukupna kvota: 4.01
Verujemo da će Mjalbi ubaciti Slovan u svoj ritam i da će biti golova, a i Slovaci su protiv Iberije pokazali zavidnu napadačku moć, što nam daje dodatnu veru u naš tip.
Zvezda zna kako da igra ove utakmice, pozitivan rezultat je dovoljan pred revanš na "Marakani".
Rojal i Bode su napadačke ekipe, vole da se nadigravaju i zbog toga tipujemo golove večeras u Belgiji.
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