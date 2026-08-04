NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Utorak 18.00 Mjalbi - Slovan Bratislava |1-3&||1-3 (1.95)



20.00 Rojal union - Bode glimt |1+&2+ (1.40) 19.30 Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda X2&0-4 (1.47)20.00 Rojal union - Bode glimt |1+&2+ (1.40) Ukupna kvota: 4.01

Verujemo da će Mjalbi ubaciti Slovan u svoj ritam i da će biti golova, a i Slovaci su protiv Iberije pokazali zavidnu napadačku moć, što nam daje dodatnu veru u naš tip.

Zvezda zna kako da igra ove utakmice, pozitivan rezultat je dovoljan pred revanš na "Marakani".

Rojal i Bode su napadačke ekipe, vole da se nadigravaju i zbog toga tipujemo golove večeras u Belgiji.

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