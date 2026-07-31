Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

31. 07. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Petak

17.30 Inter Turku 2 - VJS GG&3+ (1.45)

20.00 Farsta - Ragsved GG&3+ (1.60)
21.00 Bode glimt - Lilestrom |1-3&||1-3 (1.80)

Ukupna kvota: 4.18

Ponuda je dosta slaba, čeka se vikend, ali pronašli smo par utakmica na kojima tipujemo golove, vredi ih probati.

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