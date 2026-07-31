NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
17.30 Inter Turku 2 - VJS GG&3+ (1.45)
21.00 Bode glimt - Lilestrom |1-3&||1-3 (1.80)
Ukupna kvota: 4.18
Ponuda je dosta slaba, čeka se vikend, ali pronašli smo par utakmica na kojima tipujemo golove, vredi ih probati.
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