JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ZAHVALjUJUĆI Dembi Seku naš tiket je "pozeleneo", istome se nadamo i danas.
Pogođeni tiket možete videti OVDE, a evo i predloga za ponedeljak.
Ponedeljak
19.00 Rozenborg - Frederikstad 1&2-5 (2.08)
19.05 Oster - Varberg |1+&2+ (1.33)
Ukupna kvota: 4.84
Rozenborg je u poletnoj formi, vezao je dve pobede rezultatom 3:0 i očekujemo da savlada Frederikstada koji ne igra tako dobro u poslednje vreme.
Heken i AIK vole da igraju na golove, često se njihovi mečevi ove sezone "otvore" i zbog toga tipujemo golove.
Isto važi za Oster i Varberg, dve napadački orijentisane ekipe.
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