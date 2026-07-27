Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za ponedeljak

В.М.

27. 07. 2026. u 06:30

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ZAHVALjUJUĆI Dembi Seku naš tiket je "pozeleneo", istome se nadamo i danas.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за понедељак

Marius Simensen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Pogođeni tiket možete videti OVDE, a evo i predloga za ponedeljak.

Ponedeljak

19.00 Rozenborg - Frederikstad 1&2-5 (2.08)

19.00 Heken - AIK GG&3+ (1.75)
19.05 Oster - Varberg |1+&2+ (1.33)

Ukupna kvota: 4.84

Rozenborg je u poletnoj formi, vezao je dve pobede rezultatom 3:0 i očekujemo da savlada Frederikstada koji ne igra tako dobro u poslednje vreme.

Heken i AIK vole da igraju na golove, često se njihovi mečevi ove sezone "otvore" i zbog toga tipujemo golove.

Isto važi za Oster i Varberg, dve napadački orijentisane ekipe.

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