Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

24. 07. 2026. u 07:10

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

AP Photo/Dave Thompson

Petak

10.30 Komo - Pariz |1+&2+ (1.27)

14.00 Volfsburg - Lion GG&|1+ (1.45)
18.00 Rozenborg - Mančester junajted X2&2+ (1.25)

Ukupna kvota: 2.30

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