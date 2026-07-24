LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
10.30 Komo - Pariz |1+&2+ (1.27)
18.00 Rozenborg - Mančester junajted X2&2+ (1.25)
Ukupna kvota: 2.30
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