NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, u intervjuu za austrijski „Di Prese“, da kroz ono kroz šta je on prošao prethodnih godina nije prošao nijedan evropski lider, barem ne u skorije vreme, te da sada, kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za tri meseca pobediti na mnogo demokratskijim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje.