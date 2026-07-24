Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

24. 07. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

FOTO: ADRIENPITTORE / Sipa Press / Profimedia

Petak

17.30 HJS - EBK GG&3+ (1.65)

18.00 Usti nad Labem - SK Kladno |1-3&||1-3 (1.90)
18.00 Tampere junajted - Inter Turku 2 |1-3&3+ (1.30)

Ukupna kvota: 4.41

Danas je ponuda veoma slaba, ali pronašli smo vam nekoliko predloga za golove iz nižih liga Finske i Češke, kvota je solidna i vredi je probati.

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