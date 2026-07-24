NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
17.30 HJS - EBK GG&3+ (1.65)
18.00 Tampere junajted - Inter Turku 2 |1-3&3+ (1.30)
Ukupna kvota: 4.41
Danas je ponuda veoma slaba, ali pronašli smo vam nekoliko predloga za golove iz nižih liga Finske i Češke, kvota je solidna i vredi je probati.
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