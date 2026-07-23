GOLEADA U HOLANDIJI: Tventeu neće biti lako protiv Vošinog "dželata"

Holandski Tvente ove večeri započinje evropsku sezonu prvim mečom drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a na stadionu "De Grolš Veste" ugostiće mađarski Ferencvaroš (20.00). Domaćin ulazi u duel ohrabren dobrim rezultatima tokom priprema, dok gosti u Enshede stižu posle tri uzastopne pobede i uspešnog starta nove ere pod vođstvom Balaža Borbelja.

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Tvente je do kvalifikacija stigao zahvaljujući četvrtom mestu u Eredivizi prošle sezone, čime se vratio na evropsku scenu posle jednogodišnje pauze. Poslednji nastup u UEFA takmičenjima imao je u sezoni 2024/25, kada je stigao do plej-ofa nokaut faze, ali je posle dramatičnog dvomeča i produžetaka eliminisan od Bode glimta.

Ekipa Džona van den Broma odigrala je solidne pripreme, upisavši tri pobede u pet kontrolnih utakmica. Iako su poslednjeg vikenda remizirali (2:2), a zatim izgubili (0:2) od belgijskog Genta u dva prijateljska susreta, navijače je obradovao debi iskusnog Vuta Veghorsta, koji je postigao gol već posle sedam minuta provedenih na terenu.

Povratak nekadašnjeg napadača Mančester junajteda predstavlja veliko pojačanje za holandski klub, koji će se osloniti i na odličan učinak na domaćem terenu.

Tvente je od oktobra 2025. godine pretrpeo samo dva poraza pred svojim navijačima, što dodatno uliva samopouzdanje pred početak evropske kampanje.

Ferencvaroš, s druge strane, već godinama predstavlja redovnog učesnika grupne faze evropskih takmičenja, a sada želi da nastavi taj niz i pod novim trenerom.

Balaž Borbelj je početkom juna nasledio Robija Kina i odmah pokazao da ima kvalitet da nastavi uspešan rad svog prethodnika.

Mađarski šampion je u prvom kolu kvalifikacija eliminisao Vojvodinu ukupnim rezultatom 5:1, a Borbelj je u prva četiri meča na klupi zabeležio tri pobede i jedan remi ako gledamo i pripreme na kojima je njegov tim savladao Karabag uz "iks" sa Sabahom iz Bakua.

Pomenuta forma je jasan pokazatelj da ekipa u dobrom raspoloženju dolazi u Holandiju i da se nikakno ne sme potceniti.

Što se tiče izostanaka, domaćini će najverovatnije biti oslabljeni neigranjem golmana Larsa Unerštala i štopera Mesa Hilgersa, koji se oporavljaju od povreda, pa bi mesto među stativama mogao da zauzme Isam El Mač.

U napadu će sve oči biti uprte u Veghorsta, kome će podršku pružati Dan Rots, Kristijan Hlinson i Sondre Orjasaeter.

Ferencvaroš neće moći da računa na krilnog napadača Danijela Arzanija, koji se još oporavlja od povrede zadnje lože, pa će ofanzivni teret poneti Leni Žozef, uz podršku Kristofera Zaharijasena i Jusufa Bamidelea.

Očekuje se veoma izjednačen susret dva kvalitetna tima. Tvente će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena, dok će Ferencvaroš nastojati da nastavi dobru formu i izbori povoljan rezultat pred revanš u Budimpešti.

NAŠ TIP: GG (kvota 1.92)

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