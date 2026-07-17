LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je, u svom obraćanju naciji, da je Kina nezakonito pribavila podatke o oko 220 miliona američkih birača i pokušala da utiče na predsedničke izbore 2020. godine, a to je rekao pozivajući se na dokumenta sa kojih je administracija skinula oznaku tajnosti i objavila ih na sajtu Bele kuće.