Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

17. 07. 2026. u 08:00

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Petak

13.35 Henan - Cindao Hainu 1 (1.27)

20.00 Crvena zvezda - Mačva D 2-5 (1.32)
20.00 Železničar Pančevo - Radnički Niš G 0-1 (1.30)

Ukupna kvota: 2.18

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