Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

17. 07. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

FOTO: FK Crvena zvezda

Petak

14.00 Junan jukun - Šangaj port GG&|1+ (1.55)

18.00 Flora - Nome junajted |1-3&||1-3 (1.80)
20.00 Crvena zvezda - Mačva D 2-4 (1.58)

Ukupna kvota: 4.41

Danas verujemo u golove, prva dva para čine timovi koji redovno igraju na njih, dok od Zvezde očekujemo da u dominantnom stilu započne odbranu titule prvaka Srbije.

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