Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

15. 07. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

FOTO: Tanjug/AP Photo/Butch Dill

Sreda

20.15 Bisen - Klaksvik |1+&2+ (1.45)

21.00 Engleska - Argentina prolazi dalje 1 (1.86)
21.00 Egnatija - Petrokub X2 (1.92)

Ukupna kvota: 5.18

Bisen i Klaksvik su odigrali goleadu pre sedam dana, isto očekujemo i danas.

Petrokub može da igra sa Egnatijom, egal je pred revanš i verujemo da simpatični moldavski klub može bar da izbori produžetke.

Što se tiče polufinala SP, prednost dajemo Englezima, Rajs bi trebao biti spreman za meč i smatramo da sa njim na terenu imaju veće šanse za prolaz dalje od Argentinaca koji se muče tokom nokaut faze takmičenja.

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