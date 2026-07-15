NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Butch Dill

Sreda 20.15 Bisen - Klaksvik |1+&2+ (1.45)



21.00 Egnatija - Petrokub X2 (1.92) 21.00 Engleska - Argentina prolazi dalje 1 (1.86)21.00 Egnatija - Petrokub X2 (1.92) Ukupna kvota: 5.18

Bisen i Klaksvik su odigrali goleadu pre sedam dana, isto očekujemo i danas.

Petrokub može da igra sa Egnatijom, egal je pred revanš i verujemo da simpatični moldavski klub može bar da izbori produžetke.

Što se tiče polufinala SP, prednost dajemo Englezima, Rajs bi trebao biti spreman za meč i smatramo da sa njim na terenu imaju veće šanse za prolaz dalje od Argentinaca koji se muče tokom nokaut faze takmičenja.

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