NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
20.15 Bisen - Klaksvik |1+&2+ (1.45)
21.00 Egnatija - Petrokub X2 (1.92)
Ukupna kvota: 5.18
Bisen i Klaksvik su odigrali goleadu pre sedam dana, isto očekujemo i danas.
Petrokub može da igra sa Egnatijom, egal je pred revanš i verujemo da simpatični moldavski klub može bar da izbori produžetke.
Što se tiče polufinala SP, prednost dajemo Englezima, Rajs bi trebao biti spreman za meč i smatramo da sa njim na terenu imaju veće šanse za prolaz dalje od Argentinaca koji se muče tokom nokaut faze takmičenja.
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