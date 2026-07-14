Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak

В.М.

14. 07. 2026. u 06:00

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NOVI pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за уторак

FOTO: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih predloga.

Utorak

19.00 Đer - Vikingur D 1-2 (1.70)

21.00 Larne - Tre Fiori |1-3&||1-3 (1.83)
21.00 Francuska - Španija 1X (1.40)

Ukupna kvota: 4.36

Đer juri gol zaostatka na svom terenu i očekujemo da bude napadački orijentisan na večerašnjem susretu.

Verujemo u golove na meču Larnea i Tre Fiorija jer se gost mora "otvoriti" pošto je poražen na prvom susretu i očekujemo meč sa dosta pogodaka.

Za kraj tipujemo duplu šansu na Francuze, imaju kvalitet, iskustvo i smatramo da su u boljoj formi od Španaca u ovom trenutku.

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