JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak
NOVI pogodak naše redakcije!
Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih predloga.
Utorak
19.00 Đer - Vikingur D 1-2 (1.70)
21.00 Francuska - Španija 1X (1.40)
Ukupna kvota: 4.36
Đer juri gol zaostatka na svom terenu i očekujemo da bude napadački orijentisan na večerašnjem susretu.
Verujemo u golove na meču Larnea i Tre Fiorija jer se gost mora "otvoriti" pošto je poražen na prvom susretu i očekujemo meč sa dosta pogodaka.
Za kraj tipujemo duplu šansu na Francuze, imaju kvalitet, iskustvo i smatramo da su u boljoj formi od Španaca u ovom trenutku.
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