JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak

NOVI pogodak naše redakcije!

FOTO: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

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Utorak 19.00 Đer - Vikingur D 1-2 (1.70)



21.00 Francuska - Španija 1X (1.40) 21.00 Larne - Tre Fiori |1-3&||1-3 (1.83)21.00 Francuska - Španija 1X (1.40) Ukupna kvota: 4.36

Đer juri gol zaostatka na svom terenu i očekujemo da bude napadački orijentisan na večerašnjem susretu.

Verujemo u golove na meču Larnea i Tre Fiorija jer se gost mora "otvoriti" pošto je poražen na prvom susretu i očekujemo meč sa dosta pogodaka.

Za kraj tipujemo duplu šansu na Francuze, imaju kvalitet, iskustvo i smatramo da su u boljoj formi od Španaca u ovom trenutku.

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