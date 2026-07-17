ZVEZDA ZAPOČINJE ODBRANU TITULE: Novajliju očekuje "paklena" atmosfera na Marakani
NAKON višemesečnog čekanja konačno počinje Superliga Srbije, a prvi meč odigraće akutelni šampion Crvena zvezda i novajlija Mačva koji se sastaju na "Stadionu Rajko Mitić" od 20 časova.
Crvena zvezda ponovo sa najvećim amibicijama ulazi u novu sezonu, a pored standardnog napada na domaće trofeja, plan je i plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Dovedeno je par zanimljivih igrača, a na pripremama se najviše istakao Mohamed Abu Fani koji je stigao iz Ferencvaroša.
Ipak, pored njega na pripremama retko ko može dobiti prelaznu ocenu za nastupe, a najbolje o tome svedoči podatak da je Zvezda upisala samo jednu pobedu na četiri odigrane utakmice, i to protiv austrijskog Amštetena (2:1).
Srpski prvak je posebno loše izgledao pozadi, primio je dosta golova i Dejan Stanković mora pronaći način da "zategne" zadnju liniju svog tima ako misli da se plasira u grupnu fazu Lige šampiona.
Što se tiče domaćeg prvenstva, tu problema ne bi smelo da bude, Zvezda je daleko najkvalitniji tim Superlige, a na startu bi trebala imati lak posao protiv Mačve.
Novajlija je učinio veliku stvar plasmanom u elitu, ali i njemu je jasno da je večeras veliki autsajder na "Stadionu Rajko Mitić".
Šapčani su motivisani da se ove godine zadrže u najvišem rangu i doveli su nekoliko iskusnih igrača koji bi trebali u tome da im pomognu.
Doduše, po čuvenom fudbalskom sajtu Transfermarkt, Mačva najmanje vredi od svih timova u Superligi i predviđaju joj grčevitu borbu za opstanak.
Ako pogledamo izostanke, ni jedni ni drugi nemaju probeme sa njima i oba trenera će moći da računaju na svoje najbolje igrače.
Znaju gosti da večeras nemaju velike šanse, Zvezda je tradicionalno silovita na svom terenu i očekujemo da u stilu otvori takmičarski deo sezone.
NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1.43)
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