HRABRO ZA NASTAVAK EVROPSKOG SNA: Vojvodina juri gol zaostatka na "Grupama areni"

Vojvodina će ove večeri na "Grupama areni" (20.15) pokušati da nadoknadi gol zaostatka protiv Ferencvaroša i izbori plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Mađarski šampion iz prethodnih godina slavio je sa 2:1 u Novom Sadu, pa pred svojim navijačima ima lepu priliku da završi započeti posao i obezbedi dvomeč sa holandskim Tventeom.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Prvi susret doneo je veoma zanimljivu utakmicu. Ferencvaroš je poveo već u osmom minutu golom Kristofera Zahariasena, da bi Vojvodina do izjednačenja stigla posle autogola Tona Remakersa. Ipak, u samoj završnici presudio je nekadašnji fudbaler novosadskog kluba Dele Jusuf, koji je postigao pobedonosni pogodak za goste.

Za Ferencvaroš je to bio uspešan početak nove sezone posle razočaranja u domaćem šampionatu, gde je posle sedam uzastopnih titula ostao bez trofeja za samo jedan bod.

Nakon takvog epiloga klub je promenio trenera, pa je Robija Kina nasledio Balaž Borbelj, koji je nakon senzacionalne titule sa Đerom preuzeo najveći mađarski klub.

Borbelj će sada imati priliku da pred domaćom publikom upiše prvu takmičarsku pobedu. To uliva dodatni optimizam, jer je Ferencvaroš prošle sezone ostao neporažen na svih šest domaćih mečeva u Ligi Evrope, gde je dogurao do osmine finala.

Sa druge strane, Vojvodina je takođe imala uspešnu sezonu u Srbiji, završivši na drugom mestu iza Crvene zvezde, ali je u finalu Kupa Srbije ostala bez trofeja upravo posle poraza od beogradskog velikana.

Ipak, ekipa Miroslava Tanjge napravila je veliki iskorak u odnosu na prethodne godine i sada želi da to potvrdi i na evropskoj sceni.

Zadatak neće biti nimalo lak. Vojvodina je pre dve godine zaustavljena već u drugom kolu kvalifikacija od Ajaksa, a sada joj je potrebna pobeda u Budimpešti kako bi nastavila put ka grupnoj fazi Lige Evrope.

U slučaju eliminacije, evropski put neće biti završen, pošto će se preseliti u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije.

Domaćin ima nekoliko kadrovskih nedoumica. Pod znakom pitanja je australijski krilni napadač Danijel Arzani, dok povređeni Franko Kovačević, kao i Gabor Salai i Habib Maiga, nisu ni licencirani za ovo takmičenje.

Očekuje se da će Jusuf ponovo predvoditi napad protiv svog bivšeg kluba, dok će iskusni Nabi Keita komandovati veznim redom.

Kod Vojvodine bi najistureniji trebalo da bude bosanski golgeter Nardin Mulahusejnović, koji je prošle sezone bio jedan od najboljih strelaca Konferencijske lige u dresu Noe.

Kapiten Dejan Sukić sigurno će zauzeti mesto u sredini terena, dok bi Siniša Tanjga mogao da dobije šansu u startnoj postavi nakon što je prvi meč počeo sa klupe.

Ferencvaroš je kvalitetniji tim i pred svojim navijačima ima ulogu favorita, ali Vojvodina je u prvom meču pokazala da može da bude ravnopravan rival. Novosađanima je potrebna hrabra i ofanzivna igra, jer samo pobeda donosi nastavak evropskog sna.

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