KRAJ ZA BANJALUČANE? Borac pred (ne)mogućom misijom u Sofiji

Posle nerešenih 1:1 u Banjaluci, Levski iz Sofije i Borac odigraće revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona (19.30), a pobednik duela na stadionu "Georgi Asparuhov" napraviće važan korak plasmanu u Evropu u ove sezone.

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Bugarski šampion je do kvalifikacija stigao osvajanjem prve titule posle čak 17 godina, čime je izborio povratak u borbu za Ligu šampiona prvi put još od sezone 2009/10. Levski dugo nije imao zapaženu ulogu na evropskoj sceni, pa je sada motivisan da prekine dugogodišnji post i izbori mesto bar u jednom od tri UEFA takmičenja.

U prvoj utakmici tim Hulija Velaskeza bio je konkretniji rival, stvorio je daleko više prilika i uputio čak 15 udaraca ka golu Borca, naspram samo šest protivnika.

Ipak, Bugari su morali da jure rezultat posle vođstva domaćina, a bod im je doneo rezervista Armstrong Oko-Fleks, koji je pogotkom u nastavku postavio konačnih 1:1.

Sada se dvomeč seli u Sofiju, gde Levski ima snažan adut u vidu domaćeg terena. "Plavi" su izgubili samo jednu od poslednjih 16 utakmica pred svojim navijačima i upravo zbog toga slove za favorita u revanšu.

S druge strane, Borac poslednjih godina sve češće igra važnu ulogu u evropskim kvalifikacijama. Najveći uspeh ostvario je u sezoni 2024/25, kada je stigao do osmine finala Lige konferencije, a sada želi da tek treći put u istoriji preskoči prvu prepreku u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Ekipa Vinka Marinovića ima razlog za optimizam jer već 15 uzastopnih gostovanja nije doživela poraz.

Ali, evropska statistika nije toliko impresivna, Borac je dobio samo dve od poslednjih 18 utakmica na strani u međunarodnim takmičenjima, što pokazuje koliko će težak zadatak imati u Sofiji.

Očekuje se da Velaskez napravi samo jednu promenu u odnosu na prvi meč. Strelac izjednačujućeg gola Oko-Fleks mogao bi da dobije mesto u startnoj postavi kao nagrada za odličan ulazak sa klupe, dok bi ostatak tima trebalo da ostane nepromenjen.

Marinović, sa druge strane, nema previše razloga za izmene. Luka Juričić, koji je pogodio u prvoj utakmici, ponovo će predvoditi napad, dok bi vezni red trebalo da čine Sandi Ogrinec, Matej Deket i iskusni Miloš Jojić.

Iako je Borac pokazao da ume da bude veoma nezgodan rival, Levski je u prvoj utakmici ostavio bolji utisak, a uz podršku sa tribina i odličnu formu na svom terenu ima realne izglede da izbori prolaz u drugo kolo kvalifikacija, ali ne potcenjujemo Banjalučane, pa predlažemo nešto sigurniji tip.

NAŠ TIP: 1X&2-4 (kvota 1.63)

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