NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

ČETRNAEST povređenih osoba u udesu u mestu Lipci, koji se nalaze u Specijalnoj bolnici "Vaso Čuković" u Risnu, stabilnog je zdravstvenog stanja, jedna maloletna osoba kod koje su konstatovane teške povrede glave i grudnog koša transportovana je u klinički centar CG, a u KBC Kotor hospitalizovana je osoba kod koje su dijagnostivane povrede grudnog koša i prelomi rebara.