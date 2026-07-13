NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Ponedeljak
19.00 Jurgorden - Halmštad |1-3&||1-3 (1.80)
22.15 Vestri - Filkir Rejkjavik UG 3+ (1.50)
Ukupna kvota: 4.10
Ponuda je veoma slaba, očekivano za ovaj deo sezone, ali uspeli smo da vam pronađemo par mečeva na kojima verujemo u golove, vredi ih probati.
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