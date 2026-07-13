Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

13. 07. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Michael Erichsen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Ponedeljak

19.00 Jurgorden - Halmštad |1-3&||1-3 (1.80)

21.15 Brejdablik - Keflavik GG&|1+ (1.52)
22.15 Vestri - Filkir Rejkjavik UG 3+ (1.50)

Ukupna kvota: 4.10

Ponuda je veoma slaba, očekivano za ovaj deo sezone, ali uspeli smo da vam pronađemo par mečeva na kojima verujemo u golove, vredi ih probati.

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