VOJVODINA IMA ŠANSE PROTIV MAĐARA: Zaštita sopstvenog gola biće primarni zadatak u prvom poluvremenu

FUDBALERI Vojvodine igraće protiv mađarskog Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

N.Mihajlović

Novosadska Vojvodina očekuje pravi evropski spektakl na svom stadionu „Karađorđe” kada u goste dolazi redovni učesnik grupnih faza evropskih takmičenja, mađarski Ferencvaroš. Ovo je jedinstvena prilika za srpski tim da odmeri snage sa izuzetno jakim protivnikom u ranoj fazi kvalifikacija. U Novom Sadu vlada veliki optimizam i interesovanje za ovaj susret je na vrhuncu.

Ferencvaroš dolazi kao blagi favorit, s obzirom na njihov budžet i iskustvo koje su stekli igrajući protiv najjačih timova Evrope proteklih godina. Mađarski šampion ima izuzetno moćan napad sa internacionalcima koji jednim potezom mogu da reše utakmicu. Njihov cilj je jasan – ostvariti povoljan rezultat u Srbiji pred revanš u Budimpešti.

Domaći tim će morati da odigra taktički perfektan meč u defanzivi ukoliko želi da izbegne poraz od veoma brzog protivnika. Sredina terena Vojvodine biće pod ogromnim pritiskom, pa će agresivnost u duelima biti ključ za zaustavljanje mađarskih kreativaca. Novosađani će svoju šansu tražiti preko brzih krila i prekida, koji su im jaka strana.

Ferencvaroš voli da diktira tempo meča i da kroz visok procenat poseda lopte lomi protivnika u drugoj trećini terena. Odbrana Vojvodine će morati da stoji veoma gusto i da ne dozvoljava ubacivanja iz drugog plana, što je zaštitni znak mađarske ekipe. Svaki bod ili minimalna pobeda za Vojvodinu bi predstavljali ogroman uspeh.

Podrška sa tribina biće dodatni motiv za igrače Vojvodine, koji odavno nisu igrali ovako važan evropski meč na domaćem terenu. Rani minuti utakmice bi mogli da donesu dosta nervoze, pa je važno da iskusniji igrači u domaćem timu preuzmu odgovornost. Taktička disciplina biće važnija od lepote u igri.

Mađarski tim često zna da pokaže ranjivost na gostovanjima kada naiđe na agresivnog protivnika koji im ne dozvoljava da razviju svoju prepoznatljivu pas igru. Vojvodina će pokušati da iskoristi tu činjenicu i da visokim presingom natera defanzivce Ferencvaroša na greške blizu njihovog kaznenog prostora. To je rizična taktika, ali može doneti veliki rezultat.

Fizički dueli će obeležiti ovaj susret, jer obe ekipe poseduju snažne fudbalere u centralnim zonama terena. Sudijski kriterijum će takođe biti važan faktor, jer previše prekida može usporiti ritam koji više odgovara mađarskom predstavniku. Trener Vojvodine je najavio hrabru igru bez povlačenja.

Analitičari smatraju da Ferencvaroš ima veće šanse za prolaz ukupnim rezultatom, ali da je u Novom Sadu sve moguće u prvih devedeset minuta. Vojvodina je istorijski znala da ruši velike favorite na svom terenu, pa navijači s pravom veruju u iznenađenje. Zaštita sopstvenog gola biće primarni zadatak u prvom poluvremenu.

Ako Novosađani uspeju da sačuvaju mrežu netaknutom do odlaska na odmor, šanse za pozitivan ishod u drugom delu značajno rastu. Klupa Vojvodine ima nekoliko zanimljivih rešenja koja mogu doneti svežinu i promeniti tok utakmice u samom finišu. Ferencvaroš će morati dobro da se oznoji za svaki metar terena.

Prognoziramo veoma tvrd meč sa malo golova, gde bi jedan detalj ili inspiracija pojedinca mogli da odluče pobednika. Najrealniji ishod ovog prvog duela je nerešen rezultat, najverovatnije jedan prema jedan, što bi ostavilo sve otvoreno pred revanš u Budimpešti za nedelju dana. Vojvodina ima šansu da pokaže kvalitet.

NAŠ TIP: GG

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