DA LI SE NASTAVLJA MAROKANSKA BAJKA? Francuska maksimalno oprezna u borbi za polufinale

"LAVOVI ATLASA" opet nižu iznenađenja na Mundijalu. U Kataru 2022 zaustavio ih je današnji rival, Francuska. Da li će se danas nešto promeniti u borbi za polufinale Svetskog prvenstva 2026?

DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia

Ovaj četvrtfinalni duel donosi reprizu polufinala sa prethodnog Mundijala. Francuska ulazi u ovaj meč kao favorit na papiru, ali pritisak nokaut faze Svetskog prvenstva ne ostavlja prostor za bilo kakav opušten pristup. Didije Dešan je svestan da je Maroko već eliminisao ozbiljne protivnike i da njihova defanzivna organizacija može biti kobna za svakog ko ih potceni.

Marokanska selekcija je ponovo postala hit šampionata, pokazujući neverovatnu taktičku disciplinu i mentalnu snagu u ključnim momentima. Njihova odbrana funkcioniše kao sat, a brza tranzicija preko bokova predstavlja najveću pretnju za protivničke defanzivce koji ostavljaju previše prostora iza svojih leđa. Navijači Maroka će ponovo napraviti vatrenu atmosferu na stadionu, što će njihovim igračima dati dodatni vetar u leđa.

Dešan se suočava sa određenim problemima oko sastava, pre svega zbog povrede Orelijena Čuamenija, koji je zadobio rupturu mišića na treningu. Njegovo odsustvo u veznom redu otvara prostor za Manua Konea, koji će morati da preuzme ulogu destruktivca i osigura stabilnost ispred zadnje linije. Napad Francuza, predvođen Kilijanom Mbapeom, moraće da bude na svom maksimumu kako bi probio marokanski blok.

Maroko će se osloniti na kreativnost Ismaela Saibarija u sredini terena i prodornost njihovih krilnih napadača koji mogu da pobegnu svakoj odbrani. Njihov selektor je najavio da neće radikalno menjati taktiku koja im je donela uspeh, što znači ponovo nisku defanzivnu liniju i vrebanje grešaka Francuza. Fizička potrošnja u prethodnim rundama bi mogla da bude jedini problem za ovu afričku selekciju.

Francuski defanzivci, pre svih Žil Kunde i Luka Dinj, imaće zadatak da zaustave brze kontre Marokanaca, ali i da se aktivno uključuju u začetak napada svog tima. Uloga Adrijena Rabioa biće ključna u prenosu lopte do napadačke četvorke, gde Majkl Olise uživa u životnoj formi na ovom turniru. Olise je već zabeležio pet asistencija i predstavlja tajno oružje francuskog tima.

Istorija međusobnih duela je apsolutno na strani „Galskih petlova”, ali tradicija na ovakvim turnirima često ne igra presudnu ulogu. Maroko je dokazao da se ne plaši evropskih velikana i da poseduje mentalitet koji se retko sreće kod afričkih reprezentacija. Taktičko nadmudrivanje na sredini terena moglo bi da potraje tokom celog prvog poluvremena.

Stručnjaci predviđaju da će Francuska od samog početka preuzeti kontrolu nad posedom lopte, pokušavajući da strpljivim pasovima uspava odbranu protivnika. Sa druge strane, Maroko će strpljivo čekati svojih pet minuta iz prekida ili polukontri. Kvalitet pojedinaca na klupi Francuske mogao bi da prelomi ovaj meč u kasnijoj fazi.

Jedan od ključnih duela biće između marokanskih stopera i francuskog centralnog napadača, gde se očekuje velika fizička borba za svaku ničiju loptu. Ako Maroko uspe da izdrži početni pritisak bez primljenog gola, nervoza u francuskim redovima bi mogla značajno da poraste. Rani pogodak za Francusku bi, pak, potpuno otvorio utakmicu.

Kladionice daju veliku prednost aktuelnim vicešampionima sveta, ali kvote često ne oslikavaju realno stanje na terenu kada počne eliminaciona faza. Očekuje se maksimalan oprez sa obe strane, jer jedna greška rešava pitanje plasmana među četiri najbolje ekipe na planeti. Svi pogledi biće uprti u Mbapea, od koga se očekuje da povuče svoj tim kada je najteže.

Prognoza za ovaj susret naginje ka teškoj, ali zasluženoj pobedi Francuske koja bi taktičkom zrelošću trebalo da slomi otpor žilavog Maroka. Ipak, ne treba isključiti mogućnost produžetaka ukoliko marokanski golman ponovi magične partije iz ranijih mečeva.

NAŠ TIP: Francuska ide dalje