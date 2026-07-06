Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

06. 07. 2026. u 07:00

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Tanjug/AP Photo/Karen Warren

Ponedeljak

19.00 Heken - Jurgorden GG&3+ (1.72)

21.00 Portugal - Španija GG (1.65)
2.00 SAD - Belgija 1X (1.50)

Ukupna kvota: 4.26

Sa Svetskog prvenstva verujemo u golove na meču Portugala i Španije koji bi trebao biti veoma interesantan, pogotovo nakon što je Ronaldo najavio da oseća prolaz svoje reprezentacije, a takođe smatramo da je momentum na strani SAD-a i da će odigrati odlično protiv Belgije.

Uz to golove tipujemo na meču Hekena i Jurgordena koji preferiraju otvoren, napadački fudbal.

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