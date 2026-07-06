NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Tanjug/AP Photo/Karen Warren

Ponedeljak 19.00 Heken - Jurgorden GG&3+ (1.72)



2.00 SAD - Belgija 1X (1.50) 21.00 Portugal - Španija GG (1.65)2.00 SAD - Belgija 1X (1.50) Ukupna kvota: 4.26

Sa Svetskog prvenstva verujemo u golove na meču Portugala i Španije koji bi trebao biti veoma interesantan, pogotovo nakon što je Ronaldo najavio da oseća prolaz svoje reprezentacije, a takođe smatramo da je momentum na strani SAD-a i da će odigrati odlično protiv Belgije.

Uz to golove tipujemo na meču Hekena i Jurgordena koji preferiraju otvoren, napadački fudbal.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć