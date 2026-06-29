Tip fudbal

JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Novi predozi za mečeve na kojima oba tima tresu mrežu

В.М.

29. 06. 2026. u 09:30

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DOMINACIJA!

ЈОШ ЈЕДАН ПОГОДАК НАШЕ РЕДАКЦИЈЕ! Нови предози за мечеве на којима оба тима тресу мрежу

Tanjug/AP Photo/Sam Hodde

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova:

Ponedeljak

17.30 VJS - TPV GG (1.72)

19.00 Brazil - Japan GG (1.97)
3.00 Holandija - Maroko GG (1.85)

Ukupna kvota: 6.27

 

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