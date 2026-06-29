Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

29. 06. 2026. u 08:00

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U dobrom ritmu dočekujemo početak još jedne naporne radne nedelje.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

Foto: AP Photo/Petr David Josek

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

19.00 Brazil - Japan prolazi dalje 1 (1.33)

21.00 Hrvatska U19 - Ukrajina U19 1X (1.25)
21.15 Afturelding - Aegir UG 3+ (1.28)

Ukupna kvota: 2.13

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