JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
U dobrom ritmu dočekujemo početak još jedne naporne radne nedelje.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
19.00 Brazil - Japan prolazi dalje 1 (1.33)
21.15 Afturelding - Aegir UG 3+ (1.28)
Ukupna kvota: 2.13
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