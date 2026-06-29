Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

29. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Foto: AP Photo/Eric Smith

Ponedeljak

19.00 Brazil - Japan 1X&2+ (1.50)

22.30 Nemačka - Paragvaj 1&2-6 (1.60)
3.00 Holandija - Maroko GG (1.90)

Ukupna kvota: 4.56

Japan je neugodan protivnik, pa predlažemo nešto sigurniji tip na Brazilce.

Nemačka je kvalitetnija od Paragvaja i očekujemo rutinski trijumf.

Holandija igra ofanzivno, na gol više, a Maroko je opasan iz kontri i pokazao je zavidan kvalitet na prvenstvu, trebao bi biti sjajan meč.

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