Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

28. 06. 2026. u 08:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/Peter Klaunzer/Keystone via A

Nedelja

14.00 Linero - Karlšamn |1-3&||1+ (1.57)

16.00 Umea - Jarfala |2+ (2.05)
21.00 Južna Afrika - Kanada G2+ (1.97)

Ukupna kvota: 6.37

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