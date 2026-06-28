Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

28. 06. 2026. u 07:00

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nedelja

17.30 Oulu - Kups Akatemija UG 3+ (1.30)

19.30 Španija U19 - Vels U19 |1+&2+ (1.32)
21.00 Južna Afrika - Kanada X2 (1.17)

Ukupna kvota: 2.00

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